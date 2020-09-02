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Nevşehir Valisi Becel, Özkonak’ta şehit ailesini ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNE BAĞLI ÖZKONAK BELDESİNDE OTURAN ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.
NEVŞEHİR 02.09.2020, 12:56
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde oturan şehit ailesini ziyaret etti.
Nevşehir’de göreve başlamasıyla birlikte il genelinde şehit aileleri ziyaret eden Vali Becel, Özkonak Beldesinde bulunan ve 1998 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesinde panzer devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Halil Gün’ün ailesini ziyaret etti. Vali Becel şehit ailesi ile bir süre görüşürken devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e şehit ailesi ziyaretinde Avanos Kaymakamı Olgun Öner’de eşlik etti.
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