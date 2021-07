Nevşehir Valisi Becel, Kurban Bayramı’nı kutladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek kutlayacağımız son bayram olmasını temenni ediyorum dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında İslam Aleminin ve Nevşehir halkının bayramını kutladı. Vali Becel, “Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Yüzyıllardır inancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu güzel günleri, hayatımızın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için bir fırsat olarak değerlendirilmeliyiz. Maalesef dünyamızda ve Ülkemizde COVİD-19 salgını devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayata gün geçtikçe daha da alıştığımız bu günlerde salgınla mücadelenin özü tedbirdir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek kutlayacağımız son bayram olmasını temenni ediyorum. Ayrıca vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere Nevşehirli hemşerilerimin nezdinde tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor; bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.