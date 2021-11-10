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Nevşehir Valisi Becel "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Atatürk’ün ölümün 83. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

NEVŞEHİR 10.11.2021, 10:18
Nevşehir Valisi Becel "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Atatürk’ün ölümün 83. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Becel mesajında; "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Kurtuluş Savaşını zafere ulaştıran eşsiz komutan ve dünya tarihine damga vurmuş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. yılında milletçe saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyoruz. Atatürk’ün; ’Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’ sözünü özümseyen Türk Milleti, sahip çıktığı ve koruduğu cumhuriyeti, her geçen gün geliştirmeye, aydınlık geleceğimizi inşa etmeye çağdaş dünyanın güçlü bir devleti olarak O’nun işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırma kararlılığı içinde ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadele’mizin kahramanlarını ve manevi değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad" ifadelerini kullandı.

10 Kasım dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da ise mesajında "Bağımsızlık meşalemizin ilk ateşini yakan Atatürk, milletçe verilen şanlı kurtuluş mücadelemizde, arkasında ona güvenmiş, inanmış tek vücut olmuş bir halkın gücünü hissederek, bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler ışığında; turizmden sanayiye, genç nüfusumuzdan bilimsel üretimimize, teknolojik altyapıdan güvenliğe kadar her alanda sahip olduğumuz kazanımlarımızı daha da geliştirerek, küresel bir güç olma yolunda ilerlemekteyiz. Bu duygular ile ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de yayınladığı mesajda; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya çapında kabul gören askeri, siyasi ve toplumsal liderlik dehasının yanı sıra; bilime, kültüre, bilimsel gelişmeye değer veren büyük bir kültür insanıdır. Hayatı boyunca çok okuyan, araştıran, bilim ve bilgi ışığında düşünen bir insan olmuş ve sürekli kendini yetiştirmiştir. ’Muassır Medeniyetlerin Üstüne Çıkma’ hedefinin en önemli aşaması millet iradesinin tecelli ettiği Cumhuriyet kavramıdır. Kurucu Lideri olduğu ve ’Temeli Kültürdür’ dediği Cumhuriyetimiz; Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük mirastır. O’nu anmak; bu büyük mirasa sahip çıkmak demektir. Ebediyete uğurlanışının 83. Yılında, O’nu rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız da 10 Kasım dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Parmaksız mesajında; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yılında bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin bağımsızlığının kılavuzu olmuş, Anadolu topraklarından başlayan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi de Atatürk sayesinde başarıya ulaşmıştır. Bugün bizler, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, kazanımlarını artırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu duygu ve düşüncelere, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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