Nevşehir Valiliğinden "PCR testi" açıklaması

Nevşehir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 15.01.2022 tarih ve 2022/03 sayılı Nevşehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele, tüm kamu ve özel iş yerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testi ile tarama yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır” denildi.