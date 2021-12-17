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Nevşehir Valiliği: "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
Nevşehir Valiliği’nin sosyal medya hesabından Kayseri’deki terör saldırısının 5. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.
NEVŞEHİR 17.12.2021, 16:06
Nevşehir Valiliği’nin sosyal medya hesabından Kayseri’deki terör saldırısının 5. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Kayseri’de 17 Aralık 2016 günü çarşı iznine çıkan silahsız ve sivil askerleri taşıyan halk otobüsüne alçakça düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. 17 Aralık 2016."