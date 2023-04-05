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Nevşehir sokaklarında peyzaj çalışmaları yapılıyor
NEVŞEHİR BELEDİYESİ, BAHARIN GELİŞİ İLE BİRLİKTE SORUMLULUK ALANLARINDAKİ YEŞİL ALANLARDA, REFÜJ VE KAVŞAKLARDA BAKIM, YENİLEME VE PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPIYOR
NEVŞEHİR 05.04.2023, 17:35
Nevşehir Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte sorumluluk alanlarındaki yeşil alanlarda, refüj ve kavşaklarda bakım, yenileme ve peyzaj çalışması yapıyor.
Nevşehir’de yeşil alanların arttırılması noktasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Nevşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanların bakım çalışmalarını da ihmal etmiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar istikametinde kent merkezinde bulunan park, kavşak ve bulvarlar üzerinde bulunan yeşil alanlarda bahar mevsimi ile birlikte düzenleme, yenileme ve bakım çalışması yapılıyor. Refüj ve kavşaklarda, ağaç bakım, budama, çim biçme ve yabani ot temizliği yapan ekipler, önümüzdeki günlerde yeni çiçek ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirecek.