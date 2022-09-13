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Nevşehir sokaklarında asfalt serimi devam ediyor
Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cevdet Bey Sokak’ta sıcak asfalt serimi yapılıyor.
NEVŞEHİR 13.09.2022, 12:54
Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cevdet Bey Sokak’ta sıcak asfalt serimi yapılıyor.
Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Cevher Dudayev Mahallesi ile Kıratlıoğlu Mahallesi’nde bulunan Cevdet Bey Sokak’ta bir süre önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Altyapısı yenilenen sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimine başlandı.
Sabah erken saatlerde başlayan sıcak asfalt seriminin ardından bir süredir trafiğe kapalı olan sokak yeniden trafiğe açılacak.
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