Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Nevşehir merkeze ve ilçelere bağlı köylerde İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Ürgüp İlçesinde Akçaören Köyünde, Hacıbektaş İlçesinde Avuç, Belbarak ve Karaburna Köylerinde, Avanos İlçesinde Göynük ve Sarılar Köylerinde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları, Gülşehir İlçesinde Hamzalı köyündeki hanelerin kanalizasyon problemleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile giderildi. Ayrıca; Ürgüp İlçesinde Akçaviran köyünde kar yağışı sebebi ile kapalı olan yollar ulaşıma açıldı.

Çardak-Bahçeli yolu üzerinde soğuk asfalt yaması yapıldı.