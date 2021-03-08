Nevşehir heyetinden Bakan Varank’a ziyaret

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, beraberindeki heyetle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği yeni projelere ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Temasları çerçevesinde Başkan Savran, ilk olarak Nevşehir heyeti ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Ziyarete Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş katıldı.

Nevşehir’deki doğalgaz ve sanayi yatırımlarının ele alındığı ziyarette Savran, Bakan Varank’a belediyenin yatırımları hakkında bilgi verdi.