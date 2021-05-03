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Nevşehir heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile görüştü

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ankara’daki temasları çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

NEVŞEHİR 03.05.2021, 20:50
Nevşehir heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile görüştü

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ankara’daki temasları çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

Ankara’da bulunan Belediye Başkanı Mehmet Savran, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’nin de yer aldığı ziyarette Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerine ilişkin Bakan Karaismailoğlu’na bilgiler verdi.

Bakan Karaismailoğlu, ziyarette bakanlığının Nevşehir’de devam eden ve gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında Nevşehir heyeti ile istişarelerde bulundu. Belediye Başkanı Savran, ziyaret sonunda Bakan Karaismailoğlu’na çini bir tabak hediye etti.
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