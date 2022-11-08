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Nevşehir Halk Eğitim Merkezi yeni hizmet binasına taşındı
Şehit Onb. Muhammet Can Biçici Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yeni hizmet binasına taşındı.
NEVŞEHİR 08.11.2022, 13:20
Şehit Onb. Muhammet Can Biçici Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yeni hizmet binasına taşındı.
Şehit Onb. Muhammet Can Biçici Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Fedakâr Koçak; Yeni hizmet binasına taşınma çalışmalarının tamamlandığını ve artık Yeni Mahalle Okul Sokakta bulunan binada hizmet vermeye başladıklarını belirtti.