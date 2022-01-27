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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne 2 profesör ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin (NEVÜ) üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Yasin Yazlık ve Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna başvuran Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın’ın Profesör olarak atamaları yapıldı.

NEVŞEHİR 27.01.2022, 19:03
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne 2 profesör ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin (NEVÜ) üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Yasin Yazlık ve Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna başvuran Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın’ın Profesör olarak atamaları yapıldı.

Üniversitenin farklı bölümlerine ataması yapılan profesörlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni açılan bölüm ve programlarla birlikte üniversitenin akademik kadrosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Aktekin, “Sahip olduğu fiziki ve nitelikli alt yapısıyla Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizi, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yeni açılan bölümlerimiz ve programlarımızla birlikte akademik kadrolarımızla da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üniversitemizin değişik akademik birimlerinin profesör kadroları için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvuruda bulunmuştuk. YÖK’te başvurumuz üzerine yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kadro tahsisi taleplerimizi olumlu karşıladı ve YÖK tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi’ne 2 profesörün atamasını gerçekleştirdik. Şahsım ve üniversitem adına hocalarımıza bir kez daha görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Yasin Yazlık

1984 yılında Kayseri’de doğan Prof. Dr. Yasin Yazlık, lisans eğitimini 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, sırasıyla, 2009 ve 2013 yıllarında tamamlamıştır.

Akademik kariyerine 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde araştırma görevlisi olarak başlayan Prof. Dr. Yazlık, 2009 yılından itibaren kurum içi görevlendirme ile Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümündeki görevine Araştırma Görevlisi olarak devam etmiştir. 2013 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlayan Prof. Dr. Yazlık, 2015 yılında doçentlik unvanı almıştır. 2016 yılından beri Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde, bölüm başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Yazlık’ın, akademik kariyeri boyunca 60’tan fazla makalesi ve 40’tan fazla ulusal/uluslararası bildirisi mevcuttur.

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olunca (1977) öğretmen olarak atanan Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın, lise ve imam-hatip lisesinde üç yıl (1977-1980) öğretmenlik yaptıktan sonra Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Arap Dili ve Edebiyatı asistanı olarak akademik çalışmalarına başladı (1981). Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Arap Dili ve Belağatı Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1982’de YÖK yasasının çıkmasından itibaren akademik çalışmalarını din eğitimi bilimi alanında sürdürdü. 1999 yılında profesör oldu.

Üniversitede Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı (2003-2010). Bu süreçte özellikle Başkanlığın eğitim kurumlarını bilimsel yaklaşımla yeniden yapılandırma, anlamlı öğrenmeleri öngören interaktif din eğitimini uygulamaya koymak amacıyla programlar ve eğitim materyalleri geliştirme çalışmalarını yürüttü. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yaptı (2011-2015). Adalet Bakanlığı Eğitim Komisyonu üyesi (DİB Temsilcisi) oldu (2004-2010). Akademik komisyonlarda ve projelerde üye veya koordinatör/başkan olarak görev aldı. Yurt dışında bilimsel faaliyetlerde bulundu. Bu kapsamda Mısır’da alanıyla ilgili araştırmalar yaptı (1995). Kayseri’de özel bir eğitim kurumunun eğitim danışmanlığını yürüttü (1993-1998). Arapça, Fransızca ve Farsça bilmektedir.

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın’ın çok sayıda kitap, kitap bölümü, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

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