Nevşehir Emniyeti denetimlerini sıklaştırdı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tam kapanma döneminde yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma dönemiyle birlikte özellikle ana caddelerde trafik denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapılmasının yanı sıra izin belgeleri de kontrol edilerek araç sürücülerinin geçişlerine izin veriliyor.