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Nevşehir Emniyeti araç filosuna 6 araç daha ekledi
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü araç filosuna 6 araç daha ekledi.
NEVŞEHİR 12.11.2021, 11:35
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü araç filosuna 6 araç daha ekledi.
Yeni araçların hizmete girmesi dolayısıyla Nevşehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende kurban kesilerek dua edildi. Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay; hizmete giren yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tescil işlemleri tamamlandıktan sonra hizmete giren 6 araç emniyet müdürlüğü bünyesinde bulunan çeşitli şubelere teslim edildi.