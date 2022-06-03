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Nevşehir caddeleri yıkanarak temizlendi

Nevşehir Belediyesi ekipleri, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle tozla kaplanan cadde ve kaldırımları yıkadı.

NEVŞEHİR 03.06.2022, 13:24
Nevşehir caddeleri yıkanarak temizlendi

Nevşehir Belediyesi ekipleri, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle tozla kaplanan cadde ve kaldırımları yıkadı.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi dün gece rüzgarla birlikte etkili olan toz taşınımı kent yaşamını olumsuz etkiledi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ana caddeler ile kaldırımları tazyikli su ve fırçayla yıkayarak, iş yerlerinin önlerini temizledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan’ın nezaretindeki çalışmada, Atatürk, Milli İrade, Lale ve Belediye caddesi yıkandı.

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