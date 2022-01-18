Nevşehir caddeleri solisyonla yıkanıyor

Nevşehir Belediyesi, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte trafikte sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yoğun olarak kullanılan yollarda ve ana arterlerde buz solüsyonu uygulaması yaptı.

Nevşehir il merkezinde beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı ve hava sıcaklığının ani düşmesi ile ilgili Meteorolojiden yapılan uyarı karşısında gerekli hazırlıkları yapan ve ekiplerini hazır bulunduran Nevşehir Belediyesi, tüm önlemlerini aldı. Kar yağışı ile birlikte şehir içi trafikte aksamaların yaşanmaması için belediye ekipleri buzlanmaya karşı solüsyon uygulaması yaptı. Solüsyon uygulamasının yanında ekipler mahalle aralarında ve ara sokaklarda tuzlama çalışması da gerçekleştirdi.

Vatandaşların ulaşımlarını sağlıklı ve rahat yapabilmeleri amacı ile gerçekleştirilen çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince gece boyunca sürdürülecek.