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Nevşehir Belediyespor’un rakibi Fatih Karagümrük

TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM MERKEZİNDE BUGÜN ÇEKİLEN 3.TUR KURA ÇEKİMİNİN ARDINDAN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR’UN RAKİBİ SÜPER LİG EKİBİ FATİH KARAGÜMRÜK AŞ. İLE EŞLEŞTİ.

NEVŞEHİR 23.10.2020, 15:09
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Nevşehir Belediyespor’un rakibi Fatih Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kozanspor F.K.’yı 1-0 mağlup etmesinin ardından bir üst tura çıkan Nevşehir Belediyespor’un 3. turdaki rakibi Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük oldu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bugün gerçekleşen 3. tur kura çekiminin ardından Nevşehir Belediyespor’un rakibi Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük oldu. TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Kozanspor FK’yı 1-0 mağlup etmesinin ardından bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor karşılaşması İstanbul’da oynanacak.

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5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
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16. Denizlispor 5 5
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5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
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11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
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15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
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1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
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1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
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