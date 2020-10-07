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Nevşehir Belediyespor’da Ofspor hazırlıkları devam ediyor

MİSLİ.COM TFF 3. LİG 1. GRUPTA MÜCADELE EDEN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR, OFSPOR HAZIRLIKLARINI, TEKNİK DİREKTÖR MERT KOKMAZ YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜYOR.

NEVŞEHİR 07.10.2020, 10:34
Nevşehir Belediyespor’da Ofspor hazırlıkları devam ediyor

Misli.com TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Ofspor hazırlıklarını, Teknik Direktör Mert Kokmaz yönetiminde sürdürüyor.

Misli.com TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu görevinden ayrılan Taner Öcal’ın yerine teknik direktörlük görevine Mert Korkmaz’ı getirilmesinin ardından 3. haftada konuk ettiği Kemerspor’u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Pazar günü saat 14.30’da deplasmanda karşılaşacağı Ofspor hazırlıklarını Nar kasabasında bulunan tesislerde Teknik Direktör Mert Kokmaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Hafta sonu oynanan Kemerspor galibiyetini ardından Ofspor hazırlıklarına devam eden kırmızı beyazlı ekipte futbolcuların morallerinin yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

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