Nevşehir Belediyespor’da Hüseyin Civelek yuvaya döndü

Transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, Hüseyin Civelek’i kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmaları kapsamında defansa bir takviye daha yaptı. Kırmızı-beyazlı kulübün BAL Ligi’nde şampiyon olarak 3. Lig’e yükseldiği 2017-2018 sezonunda formasını giyen sol bek Hüseyin Civelek yeniden takıma katıldı.

Daha önce Yeşil Bursa A.Ş, Bucaspor 1928 ve Denizli Belediyespor formalarını giyen ve geçtiğimiz sezonu Yenişehir Belediyespor’da geçiren 31 yaşındaki oyuncu Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç’un da katıldığı törenle kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeniden Nevşehir Belediyespor’a döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli defans oyuncusu kırmızı-beyazlı forma ile yeni şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi.

Civelek, “Nevşehir’de çok güzel günler geçirdim. Şampiyonluk sevinci yaşadığım kente yeniden dönmek, kırmızı-beyazlı taraftarlar önünde futbol oynayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bana güvenen ve bu formayı yeniden giymemi sağlayan kulüp yöneticilerimizi ve teknik heyetimizi mahcup etmeyeceğim” dedi.

Dirikoç’ta Civelek’e başarılar dileyerek taraftarların beklediği transferleri gerçekleştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

“Taraftarlarımıza sürprizlerimiz olacak” diyen Dirikoç, imza aşamasına geldikleri kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.