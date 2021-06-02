Nevşehir Belediyespor kongreye gidiyor

Misli.com 3.Lig 1.grupta bu yıl ligde kalarak gelecek yıl yine 3.Ligde mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, Haziran Pazartesi günü kongre yapacak.

Nevşehir Belediyespor’un, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 7 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılacağı açıklandı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek olan genel kurul çoğunluk sağlanamaması durumunda 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Kulübümüzün olağanüstü genel kurulu 07.06.2021 tarihinde saat 11.00’da dernek binamızda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 11.00’da aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimizi kongremize davet eder spor kamuoyuna saygılar sunarız” denildi.