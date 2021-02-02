Nevşehir Belediyespor, 4 transfer daha yaptı

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor transferin son gününde 4 yeni transfer daha yaptı.

3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor devre arasında 15 futbolcu ile yollarını ayırmasının ardından ikinci yarıya transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Nevşehir Belediyespor transferin son günü olan 1 Şubat tarihinde Göztepe’den genç kaleci Eren Bilen, Fethiyespor’dan Erhan Gök, Amed Sportif’ten Hasan Erbay ve Bodrumspor’dan Emre Işık ile sözleşme imzaladı.