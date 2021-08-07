Nevşehir Belediyespor 3 futbolcu ile anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Furkan Yılgın, Doğukan Coşar ve Enver Erşahin ile anlaşma sağladı.

2021-2022 futbol sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlı ekip son olarak Etimesgut Belediyespor’dan 23 yaşındaki sol bek Furkan Yılgın, Halide Edip Adıvar FK’dan 20 yaşındaki kaleci Doğukan Coşar ve Cizre3spor’dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Enver Erşahin ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncular düzenlenen imza töreni ile kendilerini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç oyunculara başarılar dileyen Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, takımda tespit edilen eksik bölgeler için transfer çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Dirikoç, “Ligi iyi tanıyan tecrübeli oyuncuların yanı sıra çok sayıda genç oyuncuyu kadromuza kattık. Şu ana kadar iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Transfer görüşmelerimizin sürdüğü oyuncular var. Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda transfer komitemiz çalışmalarını sürdürecek.” dedi.