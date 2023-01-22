Nevşehir Belediyespor: 1- 1954 Kelkit Belediye Spor: 0
Türkiye 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediye Sporu ağırladı. Nevşehir Belediyesporun cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Türkiye 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediye Sporu ağırladı. Nevşehir Belediyesporun cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Stat: Gazi Stadı
Hakemler: Muhammed Ömür xx, Volkan Kaan Topal xx, Mehmet Çelebi xx
Nevşehir Belediyespor: Şener xx, Birhan, Erdi xx (Kadir dk. 90 ?), Orhan, Özgür xxx (Ali Kılıç dk. 90. ?), Ali Kucık x (Halil dk. 73x), Baran xx, Ömer xx, Kerem xx (Hüseyin dk. 83 ?), Onur xx, Dilaver xx (Batuhan dk. 90 ?)
1954 Kelkit Belediye Spor: Ogün x, Oğuzhan x, (Bedirhan dk. 62 x), Tayfun x, Berşan x, Mertkan x (Alparslan dk. 62 x), Ramazan x, Onur x, Halil x, Mustafa x (Ali dk. 73 x) Batuhan x (Köksal dk. 73. x), Hüseyin x (Enes dk. 62 x)
Goller Özgür (dk. 52) (Nevşehir Belediye Spor)
Sarı Kartlar: Baran, Birhan, Halil (Nevşehir Belediye Spor), Alparslan, Berşan (1954 Kelkit Spor)
Kırmızı kart : Birhan (dk. 90+7) (Nevşehir Belediyespor)