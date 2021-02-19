Nevşehir Belediyesi’nin genç antrenörüne milli davet

Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi, Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası için milli takıma davet edildi.

Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Balkan Ülkesi Atletizm Milli Takımlarını salonda bir araya getirecek olan şampiyona 20 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Kursları ve Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları öncesindeki en önemli organizasyonlar biri olan şampiyona için Türkiye milli takımına davet edildi.

Türk Milli Takımı içerisinde antrenör olarak görev yapacak Köstekçi, burada Nevşehir’i ve Türkiye’yi temsil edecek.