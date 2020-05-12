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Nevşehir Belediyesinden taksicilere dezenfekte desteği

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YENİ YAYINLADIĞI HİJYEN TEDBİRLERİ KAPSAMINDA NEVŞEHİR’DEKİ TAKSİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNCE DEZENFEKTE EDİLDİ.

Nevşehir Belediyesinden taksicilere dezenfekte desteği

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YENİ YAYINLADIĞI HİJYEN TEDBİRLERİ KAPSAMINDA NEVŞEHİR’DEKİ TAKSİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNCE DEZENFEKTE EDİLDİ.

12 Mayıs 2020 Salı 15:35
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Nevşehir Belediyesinden taksicilere dezenfekte desteği

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında Nevşehir’deki taksi Nevşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında şehrin birçok noktasında önleyici tedbirler alan Nevşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Sağlıklı bir şehir içi ulaşımı için salgının görüldüğü günden bu yana özel halk otobüsleri ve ticari taksileri düzenli olarak dezenfekte eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki taksi duraklarında da dezenfekte çalışması başlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı son genelge doğrultusunda oluşturulan 3 ayrı ekiple tüm taksi duraklarını dezenfekte eden belediye ekipleri, bu çalışmalarını periyodik olarak tekrarlayacak.

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