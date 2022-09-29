Nevşehir Belediyesinden ödüllü deneme sınavı

Nevşehir Belediyesi tarafından Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına girecek olan öğrenciler için Türkiye geneli ödüllü deneme sınavları düzenleyecek. İlki 23 Ekim Pazar günü TYT ile başlayacak olan yüz yüze ödüllü deneme sınavlarına öğrenciler ücretsiz olarak katılabilecek.

Öğrenci Dostu Belediye’ sloganı ile son 2 yılda eğitime milyonlarca lira katkı sağlayan ve öğrencilere kaynak kitap, kırtasiye yardımı ve ücretsiz kurs gibi desteklerde bulunan Nevşehir Belediyesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şimdide Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan3D Yayınevi işbirliğinde YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavları serisi başlatılıyor. Türkiye geneli düzenlenecek ve 81 ilden on binlerce öğrencinin katılacağı sınavlarda Nevşehirli gençler kendilerini test etme imkânı bulacak. Yüz yüze düzenlenecek olan sınavlarda ilk üç dereceye giren öğrenciler Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek. Deneme sınavlarının ilki 23 Ekim 2022 Pazar günü YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için yapılacak. TYT Deneme Sınavı’na katılmak isteyen öğrenciler 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Nevşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.

Kayıtlarını yaptıran öğrenciler 18 Ekim 2022 Salı gününden itibaren ise; yine daha önce kayıt yaptırdıkları www.nevsehir.bel.tr adresinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.