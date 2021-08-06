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Nevşehir Belediyesi’nden kiracılarına destek

Nevşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar gereğince belediyenin mülkiyetinde bulunan işyerlerindeki kiracılara talep etmeleri halinde kira sözleşmelerini ihale yapılmaksızın 90 gün uzatma imkanı sağlandı.

NEVŞEHİR 06.08.2021, 10:23
Nevşehir Belediyesi’nden kiracılarına destek

Nevşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar gereğince belediyenin mülkiyetinde bulunan işyerlerindeki kiracılara talep etmeleri halinde kira sözleşmelerini ihale yapılmaksızın 90 gün uzatma imkanı sağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında toplanan Nevşehir Belediye Meclisi, kendi kiracıları ile ilgili önemli kararlar aldı. Mecliste, 01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle sözleşmesi devam eden belediyenin mülkiyetinde bulunan işyerlerindeki kiracılara talep etmeleri durumunda sözleşme sürelerinin 90 gün uzatılması üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Karara göre, sözleşme sürelerini uzatmak isteyen kiracılara sözleşme bitim yılında tahakkuk ettirilen 1 yıllık kira bedeli üzerinden gün hesabı yapılarak 90 gün kira ve KDV bedeli tahakkuk ettirilecek. 90 günlük kira bedeli ve KDV tutarı bedelinin sözleşmenin bitim ayından sonraki ayda tahsil edilecek.

Nevşehir Belediye Meclisi, 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde belediyeye ait taşınmazlardan faydalanan kiracıların mağdur olmaması için geçtiğimiz aylarda da bir takım düzenlemelerde bulunarak esnaflara destek olmuştu
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