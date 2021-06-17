Nevşehir Belediyesinden ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

Nevşehir Belediyesi, vatandaşların sağlık, sosyal, psikolojik ve hukuksal ihtiyacına ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Aile Danışma Merkezi’nde desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar uzmanlarla görüşerek sorunlarına çözüm buluyor.

Ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Aile Danışma Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi’nin Paşakonağı’ndaki hizmet binasında bulunan merkezde vatandaşların diyetisyen, psikolog ve hukuksal ihtiyacına ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Aile Danışma Merkezi’nde aile hayatının ve ailenin geliştirilmesi, güçlendirilmesi, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanmasının yanında sağlıklı çocuk yetiştirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Dileyen tüm vatandaşların Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0384 2124025 Nolu telefonundan randevu alarak faydalandığı merkez haftanın 5 günü açık bulunuyor.

1 Psikolog, 1 Diyetisyen ve Nevşehir Barosu tarafından görevlendirilen 2 Avukatın görev yaptığı merkezden son 5 ayda yaklaşık 250 kişi faydalandı.