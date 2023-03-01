Nevşehir Belediyesi’nden 51 bin kitap bağışı

Nevşehir Belediyesi, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okul kütüphaneleri zenginleştirmek için Nevşehir il merkezindeki 36 ilkokul ve ortaokula toplam 51 bin kitap desteğinde bulundu.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarının her kademesinde yanlarında olan ve eğitime desteğini, her geçen yıl arttırarak sürdüren Nevşehir Belediyesi, il merkezindeki okullara yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Öğrencilerin kitapların büyülü dünyası ile buluşmasını sağlamak ve okuma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çeşitli yayınevlerinden temin edilen 51 bin kitap, il merkezindeki tüm ilkokul ve ortaokullara dağıtıldı. Dağıtılan kitaplar, okul idareleri tarafından okul kütüphanelerinde kayıt altına alınarak çocuklara okumaları için dağıtılacak.

İstiklal Orta Okulu, 23 Nisan Ortaokulu ve Anaokulu, Lütfi Pamukçu Ortaokulu ve 19 Mayıs İlkokulu’ndaki dağıtım programlarına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gittiği okullarda öğretmenlerle sohbet ederek Nevşehir Belediyesi’nin eğitim projeleri hakkında istişarelerde bulunan Savran, öğrencilerle de kitaplar üzerine sohbet etti. Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük eğitim projelerini hayata geçirdiklerini ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Savran yaptığı açıklamada, “2023 yılının ilk aylarında 51 bin kitaba ulaştık. Bu şekilde okullarımızın kütüphanelerine destek oluyoruz ve burada kayıtları yapıldıktan sonra okumaları için öğrencilerimize dağıtılıyor. Kitap okumak çok kıymetli, çocuklarımıza, eğitime yapılan yatırım çok kıymetli. Biz de belediye olarak bunu çok önemsiyoruz. 51 bin kitap gerçekten Nevşehir ölçekli bir il için çok ciddi bir sayı. Biz bu sayıyı arttırarak okullarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Ayrıca, LGS ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize yönelik de ciddi bir çalışmamız var. Onlar için gerçekleştirdiğimiz online ve yüz yüze deneme sınavları ile birlikte ücretsiz olarak soru bankası setleri dağıtıyoruz. Eğitime ve gençlerimize destek olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.