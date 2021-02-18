Nevşehir Belediyesi, vatandaşlara kandil simidi ikram etti

Nevşehir Belediyesi, Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Nevşehir Belediyesi, mübarek 3 ayların girmesi ve Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Akşam saatlerinde Nissara AVM önünde kurulan stantta gerçekleştirilen kandil simidi ikramına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar, Regaip Kandili gibi anlamlı bir günde yapılan ikram için Nevşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi tarafından ayrıca yatsı namazı sonrasında İl Müftülüğü tarafından kandil programlarının düzenlendiği 2000 Evler Mahallesi’ndeki Hacı Mustafa Paslanmaz Cami ve Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Hacı Mehmet Avlanmaz Camiinde de vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da yayınladığı bir mesajla tüm Nevşehirlilerin kandilini kutladı. Başkan Savran, “Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri, sağlıkla, huzurla bu mübarek günlere kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Nevşehirli hemşehrilerim olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin” dedi.