Nevşehir Belediyesi standı büyük ilgi gördü

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde Nevşehir Belediyesi’nin standı büyük ilgi gördü.

Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimlerle gençleri bir araya getiren Yerel Yönetimler Gençlik Festivali devam ediyor. Açılışı geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve 21 Kasım tarihine kadar sürecek olan festivalde Nevşehir Belediyesi tarafından açılan stant katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılandı. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan stantta Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’in tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte Nevşehir Belediyesi’nin gençlik ve kültür projeleri sergileniyor. Nevşehir il merkezinde bir süre önce turizme kazandırılan Kayaşehir’in de tanıtıldığı stantta ayrıca bölgesinin köftür, kabak çekirdeği ve kuru üzüm gibi yöresel lezzetleri de gençlere ikram ediliyor.

Çanak ustası Şaban Topuz tarafından Kapadokya bölgesinin el sanatları ürünlerinin yapımının sergilendiği Nevşehir Belediyesi standında Müzik Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen konserlerde de Nevşehir yöresine ait türküler seslendiriliyor.