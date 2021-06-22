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Nevşehir Belediyesi müzik eğitim merkezinde yaz dönemi kursları başlıyor

Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi’nde açılacak olan Bağlama, Gitar, Keman, Ney ve Halk Oyunları kursları için kayıtlar başladı.

NEVŞEHİR 22.06.2021, 11:48
Nevşehir Belediyesi müzik eğitim merkezinde yaz dönemi kursları başlıyor

Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi’nde açılacak olan Bağlama, Gitar, Keman, Ney ve Halk Oyunları kursları için kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Merkezi, çocukların ve gençlerin sanatsal becerilerini arttırmak ve özellikle çocukların yaz dönemlerindeki boş zamanlarını bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerin yerine sanatla değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Enstrüman ve Halk Oyunları Kursları açıyor.

Müzik Eğitim Merkezi’nin usta eğiticileri tarafından verilecek ve çocukların bireysel yeteneklerini gün yüzüne çıkarma şansı bulacakları kursa dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Bağlama, Gitar, Keman, Ney ve Halk Oyunları kurslarına katılmak isteyenler 0384 213 86 93 ve 0384 214 28 03 nolu telefonları arayabilecekleri gibi, Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı’nda bulunan merkeze şahsen başvurabilecek.

Pandemi tedbirlerinin uygulanacağı ve kontenjanların sınırlı tutulacağı kurslar için son başvuru tarihi 28 Haziran 2021 Pazartesi.
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