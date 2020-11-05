Nevşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde oturumun yapıldığı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilirken salon girişinde ateşleri ölçülen meclis üyeleri toplantıya maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyarak katıldı. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Ersin Erol’un yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı. Nevşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim Umut Barındırır ve gençlik meclisi üyelerinin de izlediği toplantı geçtiğimiz ayki oturumda Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ile başladı. Meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilen bütçe komisyon raporunun ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma yönetmelikleri görüşülerek teklif edilen değişiklikler oy birliği ile geçti.

Toplantıda daha sonra imar ve gelir tarife komisyonlarının raporu görüşülerek imar plan değişiklikleri oylandı.