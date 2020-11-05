Nevşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı
TOPLANTI ÖNCESİNDE OTURUMUN YAPILDIĞI KAPADOKYA KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ, NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN DEZENFEKTE EDİLİRKEN SALON GİRİŞİNDE ATEŞLERİ ÖLÇÜLEN MECLİS ÜYELERİ TOPLANTIYA MASKELİ VE SOSYAL MESAFE KURALINA UYARAK KATILDI.
Nevşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı öncesinde oturumun yapıldığı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilirken salon girişinde ateşleri ölçülen meclis üyeleri toplantıya maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyarak katıldı. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Ersin Erol’un yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı. Nevşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim Umut Barındırır ve gençlik meclisi üyelerinin de izlediği toplantı geçtiğimiz ayki oturumda Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ile başladı. Meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilen bütçe komisyon raporunun ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma yönetmelikleri görüşülerek teklif edilen değişiklikler oy birliği ile geçti.
Toplantıda daha sonra imar ve gelir tarife komisyonlarının raporu görüşülerek imar plan değişiklikleri oylandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3