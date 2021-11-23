Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ankara’dan 7 madalya ile döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzme sporcuları Ankara’da düzenlenen grup müsabakalarından 7 madalya ile döndü. Genç sporcular Aralık ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’i temsil edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup müsabakaları 20-21 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Müsabakalara Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü 7 sporcu ile katıldı. Grup müsabakalarında Nevşehir Belediyesi sporcularından Rüzgar Biçimveren 200 metre ferdi karışık branşında bölge birincisi, 50 metre serbest ve 100 metre serbest kategorilerinde bölge dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. 200 metre sırtüstü stilde bölge dördüncüsü olan Nevşehir Belediyesi sporcusu Recep Özdemir ile birlikte Nil Kara, Nidanur Çetinel, Ekin Özdolap ve Masal Deniz Miçoğlulları da barajı geçerek madalya aldı. Nevşehir Belediyesi sporcuları aldıkları bu derecelerle 11 yaş kategorisi için 10-12 Aralık tarihlerinde Trabzon’da ve 12 yaş kategorisi için 17-19 Aralık tarihlerinde Edirne’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da grup müsabakalarında elde ettikleri derecelerden dolayı Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ve antrenörleri Eyüp Emre Cıncık’ı tebrik ederek Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diledi.