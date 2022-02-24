Nevşehir Belediyesi Cevher Dudayev Mahallesi’ne yeni park kazandırıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’ne yeni park daha kazandırılıyor.

Kente yeni yaşam alanları kazandırmak ve yeşil alanı miktarını arttırmak için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, 2022 yılında da yeni park yapımlarını sürdürecek. 2022 yılında kentin farklı mahallelerinde 12 yeni park yapımını planlayan belediye ekipleri ilk olarak Cevher Dudayev Mahallesi’nde çalışmalarına başladı. Mahallede Örnek Evler İlkokulu yakınlarındaki Dere Kümesi anındaki boş arazide yapılacak olan park için zemin düzeltme çalışmalarına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alana önümüzdeki günlerde çocuk oyun gruplarının montajı yapılacak. Çocuklar için güvenli bir oyun alanı oluşturacak olan ekipler, mahalle sakinlerinin spor yapabilmeleri için de yürüyüş yollarını düzenleyerek spor kondisyon aletleri yerleştirecek. Çok sayıda fidan ve süs bitkisinin dikiminin de gerçekleştirileceği park içerisinde ayrıca spor sahası ve kent mobilyaları da bulanacak ve aydınlatma sistemi yapılacak.

Parkın bahar ayları içerisinde tamamlanması hedefleniyor.