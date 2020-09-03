Nevşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı olağan toplantısı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde oturumun yapıldığı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilirken salon girişinde ateşleri ölçülen meclis üyeleri toplantıya maskeli ve sosyal mesafe kuralıya uyarak katıldı.

Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Ersin Erol’un yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı.

2021 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi ile başlayan toplantıda daha sonra gündeme gelen İmar Plan Değişiklikleri oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

Toplantı da daha sonra Taksi Durakları ve Ticari Taksi Yönetmeliği’nde yapılacak olan değişiklikler ve oto yıkama işyerleri hakkında düzenleme yapılması konuları görüşüldü.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı vatandaşlardan Yol Katılım Payı alınmasının oy birliği ile kabul edilmediği toplantı Gençlik Meclisi kurulması ve Nevşehir Belediyesi Meclis Yönetmeliğinin kabulü, İl Özel İdaresi ve Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak için yetki verilmesi ve daha önce kullanılan kredilerin sözleşmelerinin revize edilmesi hakkında yapılan oylamalarla son buldu.