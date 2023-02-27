Nevşehir Belediye ekipleri çadır kent alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş’ta bulunan konteyner ve çadır kentlerdeki altyapı çalışmalarında görev alıyor.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, çok sayıda iş makinesi, araç ve personelini bölgeye sevk eden Nevşehir Belediyesi, Kahramanmaraş ve Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’a gönderilen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, burada bulunan çadır ve konteyner kentlerdeki altyapı çalışmalarında görev alıyor. Ekipler burada bir yandan çadır ve konteyner kentlere içme suyu verirken, diğer yandan şebeke arızalarına müdahale ediyor.