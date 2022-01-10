Nevşehir Belediye Başkanı Savran: "Basının toplumsal kalkınmanın anahtarıdır"

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, vatandaşların haber alma hakkı için fedakârca çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, demokratik ve şeffaf toplumların olmazsa olmaz unsurlarından birisi olan tarafsız, özgür ve ilkeli basının toplumsal kalkınmanın da anahtarı olduğunu kaydetti. Savran, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarının; zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini vurguladı. Savran; “Her koşul ve şartta sorumluluk duygusu içinde çalışarak, halkın haber almasını sağlayan, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletimizin duygularına tercüman olmaktadırlar. Bu önemli misyonu üstlenen, zor şartlarda mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışmalarını sürdüren, işine emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, görevleri başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.