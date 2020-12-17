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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, “Veremeyecek hesabımız yok, alnımız açık, başımız dik”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

NEVŞEHİR 17.12.2020, 11:32
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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, “Veremeyecek hesabımız yok, alnımız açık, başımız dik”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantı öncesinde şehirdeki 59 bini aşkın kişinin cep telefonlarına ‘Rasim Arı ve ekibi bana haksızlık yaptı, belediye benim hakkımı vermedi, belediye hukuka aykırı olarak işlem yaptı gibi iddialarda bulunan hemşehrilerimizi Kültür Merkezimize bekliyorum’ şeklinde mesaj atarak vatandaşları davet eden Arı, halkla buluşmasında çarpıcı mesajlar verdi. Toplantının açılışında, “Hatamız olur ama Allah’ın izniyle asla yanlışımız olmaz. Çünkü bize tevdi edilen bu görevin bize bir emanet olduğunun bilincindeyiz.” diyen Arı, Nevşehir’e ve Nevşehirlilere hizmet edebilmek için seçildiği günden bu yana büyük bir heyecanla gecesini gündüzüne katarak çalıştığını söyledi. Arı, “Biz allameye cihan olduğumuz için belediye başkanı olmadık. Bu şehrin insanları bize teveccüh gösterdiği ve bize oy verdiği için belediye başkanıyız. Bu süreli bir dilim için. Beş yıllık bir emanet. Beş yıldan sonra emanet sahibine yani bu şehrin insanlarına, halkına dönecektir. Adaylığım sürece her zaman söyledim. ‘Ben bu şehre küçüklerime ağabey, yaşıtlarıma kardeş, büyüklere de evlat olmak için geliyorum’ diye. Çünkü bu şehrin ihtiyaçları vardı. Emaneti bizden sonraki arkadaşımıza bırakana kadar çizgimizden asla ayrılmayacağımızı çok net bir şekilde ifade ediyorum.” diye konuştu.

“Bu şehirde kimseye ekonomik, siyasal ve sosyal ayrıcalık yok”

Nevşehirlilere hizmet ederken hiçbir zaman ekonomik, siyasal ve sosyal bir ayırım yapmadığını ve bundan sonrada yapmayacağını vurgulayan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Benim için fakir neyse zenginde odur. Fakirinde sofrasında otururum zenginin de sofrasında otururum. Benim için AK Parti’li birisi neyse CHP’li birisi de odur. CHP’li biri neyse MHP’li, İYİ Parti’li, Saadet Parti’li veya başka bir siyasi partiye gönül vermiş bir vatandaşımız aynıdır. Arasında asla bir fark yoktur. Ekonomik ve siyasal bir ayrımcılık yapmayacağımızı en baştan söyledim. Hem insanlarla konuşurken, diyalog içerisindeyken böyle bir ayırım yapmayacağız beraberinde de hizmet ederken asla bir ayırım yapmayacağız. Çünkü bu şehirdeki her bir fert için, 115 bin 500 insanın her birisi için bana İller Bankası’ndan para geliyor. Para gönderirken ayırım yapmıyorlar. Her ekonomik, sosyal ve siyasal gruba mensup hemşerim için bana para geliyor. Dolayısıyla hizmet götürürken bir ayırım yapmak kul hakkıdır. Kul hakkı sadece belediyenin parasını gasp etmek değil beraberinde yapmanız gereken bir hizmeti yapmıyorsanız o da bir kul hakkıdır. Belki başka bir kardeşimiz aday olup daha fazla çalışıp, daha fazla hizmet edecekti. Eğer siz hizmetinizi noksan bırakırsanız o zaman bana göre o da kul hakkıdır.“

Toplumun çeşitli kesimlerinden toplantıya katılan vatandaşların sorularını cevaplandırarak talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Başkan Arı, ayrıca Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

“Ne yaparsanız yapın 3 buçuk yıl daha buradan beni kimse bir yere gönderemez”

Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev’in sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda Kendisi ve Nevşehir Belediyesi hakkında asılsız iddialarda bulunan ve dedikodu üreten kişilere tepki gösteren Arı, şunları söyledi;

“Hamt ediyorum, şükrediyorum ki bir Allah’ın kulu kalkıp ‘Başkanım siz bana haksızlık ettiniz, zulmettiniz, hukuksuzluk ettiniz’ demedi. Eğer derdi, problemi olan varsa gelseydi buraya arkadaş. ’Hukuksuzluk yaptın, bana zulmettin’ diyen varsa gelseydi.49 bin insanın her birinin cep telefonuna mesaj gönderdim. Bunu bundan sonrada yapacağım. ’Eleştiri Meclisi’ adı altında sürekli eleştirileri dinleyeceğim. Benim için ‘Zulmetti’ diye sağda solda efelik yapanlara da burada cevabımızı vermiş olduk. Bundan sonra sakın böyle konuşmayın. Biz zulmetmek için gelmedik, yapanlar kendilerini bilir. Bakın burada canlı yayında halkımızı dinledim. Milletin içerisinde sürekli geziyoruz, gezeceğiz de. Dışarda dedikodu mekanizmasını çalıştıranlar Allah’ınızı severseniz dedikodu yapmaya devam edin. Sizin belanızı bu millet verecek. Allah ve millet verecek emin olun. Buradan söylüyorum; 3,5 yıl ölmezsem belediye başkanıyım.3,5 yıl kaldı. Dua etseniz Allah sizin duanızı kabul etmez anlayan anladı. Yalvarsanız olmaz. 3,5 yıl susmanız icap ediyor. Niye? Kendi iyiliğiniz için değil. Bu şehrin, bu milletin iyiliğini düşünüyorsanız oturun oturduğunuz yerde. Oturmazsanız, susmazsanız önce millet sizi susturur, oturtturur beraberinde de o küçük gördüğünüz, hakir gördüğünüz ‘1,68 boyu ile’ dediğiniz adam sizi oturtmayı bilir. Veremeyecek hesabımız yok. Alnımız açık, başımız dik. Sizin konuşmanızla, sizin dedikodunuzla belediye başkanına bir şey olmaz. Bunu o küçük kafanıza da sokun. Çünkü ben bu millet ile birlikte yürümeye devam edeceğim. 3,5 yıl da belediye başkanıyım unutmayın. Ondan sonrası Allah kerim. Bu can bu bedende olduğu müddetçe çatlasanız da, patlasanız da, gidip sağa sola beni şikâyet etseniz de, iftira atsanız da ne yaparsanız yapın 3,5 yıl daha buradan beni kimse bir yere gönderemez.”
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