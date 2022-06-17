NEVEMM 2022 yaz dönemi ’Bilim ve Felsefe’ söyleşileri başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) tarafından 2021 yılında başlatılan Bilim ve Felsefe Söyleşileri ’Koronavirüs ve İnsanlık Durumu Üzerine Dersler’ konulu söyleşi dizileri ile 2022 yaz dönemi için yeniden başladı.

2022 yaz dönemi Bilim ve Felsefe söyleşilerinin ilk konuğu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Haluk Erdem oldu. Eğitim felsefesi konusunda çalışmaları olan felsefeci Prof. Dr. Haluk Erdem, geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi sürecinin ortaya çıkışını, pandemi ve pandeminin neden olduğu bir takım sosyal ve psikolojik durumları anlattı. Prof. Dr. Erdem, pandemi sürecinin bencil olunamayacağı bir dünyada yaşadığımızı, başkalarına saygı duymanın ne kadar önemli olduğunu, doktorluk ve eğitimcilik gibi bazı mesleklerin ne kadar değerli olduğunu tekrar gösterdiğini ifade etti. Ayrıca küresel ölçekte medeniyet algısının değiştirerek cehaletin ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti. Ayrıca aşı dağıtım örneğine değinerek, küresel anlamda sosyal adaletin değerinin açık bir şekilde fark edildiğini vurguladı. Erdem; pandemi sürecinde eğitimin ne kadar merkezde olduğunu, ’biz kimiz’ sorusunun insanoğlu için ne kadar değerli olduğunu ve bu bağlamda eğitimin bu soru ekseninde yeniden yapılanması gerektiğini, eleştirel düşünmenin bu açıdan ne kadar değerli olduğu belirterek, eğitim üzerine bazı önerilerde bulundu.

Katılımcılardan yoğun ilgi gören söyleşi sorular ile devam etti. Felsefeci Prof. Dr. Haluk Erdem, soruları cevapladıktan sonra söyleşi NEVEMM Müdürü Doç. Dr. Davut Sarıtaş tarafından yapılan teşekkür ve kapanış konuşması ile son buldu.