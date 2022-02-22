’Narko Sokak’ operasyonlarında 4 şahıs tutuklandı

Nevşehir’de il genelinde yapılan ’Narkotik Sokak’ çalışmalarında 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde son bir haftada yapılan çalışmalarda ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından meydana gelen 15 olayda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda 2,26 gram kubar esrar, 3,10 gram plaka esrar, 0,85 gram eroin, 6,66 gram metamfetamin, 0,50 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti’ suçlarıyla ilgili 4 olayda 22,01 gram kubar esrar, 1,03 gram plaka esrar, 0,91 gram metamfetamin, 1,64 gram bonzai (Sentetik Kannabinoid) ele geçirilirken 4 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.