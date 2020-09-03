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Nar Yolu Sokak’ta PMT serimine başlandı
NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN NAR YOLU SOKAK’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN SICAK ASFALT İÇİN PMT SERİMİNE BAŞLANDI.
NEVŞEHİR 03.09.2020, 09:48
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Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Yolu Sokak’ta gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt için PMT serimine başlandı.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı döşenen Nar Yolu Sokak’ta sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Asfalt serimi öncesinde yaya kaldırımları yenilenen sokakta PMT serimi yapılıyor.
PMT sonrasında sıcak asfalt serimi yapılacak olan Nar Yolu Sokak’taki çalışmaların haftas onuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
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