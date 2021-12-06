Minik Kalpler İçin Duvarları Renklendirdiler

NEVÜ PDR Topluluğu ‘5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde minik kalpler için duvarları renklendirdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim üyesi-PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. F. Alkım Arı, Avanos Kapadokya Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Ayşegül Yıldırım ile birlikte öğrenciler eşliğinde Avanos Kapadokya Anaokulu bahçe duvarlarını renklendirdi. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Avanos Kapadokya Anaokulu okul duvarları bölge temsillerine ve dokusuna uygun motiflerle süslenerek, çeşitli renklere boyandı. Etkinliğe NEVÜ PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. F. Alkım Arı, Avanos Kapadokya Anaokulu öğretmeni Ayşegül Yıldırım, NEVÜ Meslek Yüksekokulu Grafik Bölümü öğretim görevlisi Harun Kaçmaz, ve NEVÜ PDR Topluluğu’nun üyesi olan öğrenciler gönüllü katılım gösterdi. Duvar renklendirmede 35 kişinin katıldığı etkinlik, NEVÜ PDR Topluluğu üyelerinin anaokulu öğretmeni Ayşegül Yıldırım ile tanışmasıyla başladı. Anaokulu’nun bahçe duvarları, peribacası motifleri, balonlar, güneş, bulut motifleri ve çeşitli renkler ile donatıldı. Okulun bahçe duvarları etkinlik öncesi tamamen gri iken, etkinliğin sonunda rengârenk bir hale büründü. Gerçekleşen etkinlik kapsamında, anaokulu çalışanları ve öğrencilerin velileri olan katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Etkinliği düzenleyen PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. F. Alkım Arı ve Anaokulu öğretmeni Ayşegül Yıldırım böylesi güzel bir etkinliğin gerçekleştirilmesine destek veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yönetimi ve PDR Topluluğuna teşekkür etti. Dr. Arı ve Yıldırım renklerin; çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi için oldukça gerekli olduğunu, çocukların ruhsal gelişimlerine katkıda bulunacağını da belirterek, minik kalplerin okul ortamını daha çok seveceği ve böylece okulda geçirilen zamanın daha keyifli hale geleceğini de kaydetti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, minik öğrencilerin fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.