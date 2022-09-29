Meha Havacılık’ta 9. dönem kurs kayıtları başladı

2019 yılında kurulan Pasha Balloons bünyesindeki MEHA Havacılık özel eğitim balon kursunda 9. Dönem kurs kayıtları başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde kurs çalışmalarını yürüten MEHA Havacılık Balon Pilot Lisansı, Yer Ekibi Kursu, FI Balon Pilotu öğretmenliği kursları verilen okulda yeni dönem için kayıtların başladığı bildirildi. Nevşehir’in Ürgüp İlçesine bağlı Ortahisar Kasabasında faaliyetlerini yürüten MEHA Havacılık’ta geleceğin balon pilotları yetiştiriliyor. MEHA Havacılık bünyesinde bulunan Özel Han Solo Uçuş Eğitim Kursu’nda Balon Pilot Lisansı BPL 9. Dönem kurs kayıtları başlarken hem eğitim hem de uygulama noktasında geniş ağıyla farkındalık oluşturuyor.

Uluslararası marka değere sahip Balon Pilot Lisansı BPL sertifikası tecrübeli balon pilotlarının anlatımlarıyla ve saha uygulamalarıyla MEHA Havacılık Özel Han Solo Uçuş Eğitim Kursunda yılın periyodik dönemlerinde düzenleniyor.