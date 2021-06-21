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Mahallelerde yağmur suyu hattı oluşturuluyor

Nevşehir Belediyesi tarafından kentin farklı mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmalarında sadece içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenmiyor, aynı zamanda ilk kez yağmur suyu hatları da döşeniyor.

NEVŞEHİR 21.06.2021, 10:13
Mahallelerde yağmur suyu hattı oluşturuluyor

Nevşehir Belediyesi tarafından kentin farklı mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmalarında sadece içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenmiyor, aynı zamanda ilk kez yağmur suyu hatları da döşeniyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından bahar ayları ile birlikte Esentepe, Güzelyurt, 15 Temmuz ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri’nde başlatılan altyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda bu bölgelerde uzun yıllardır kullanılan asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşenirken aynı zamanda kanalizasyon hatları da yenileniyor. Bu sayede arızalardan kaynaklı içme suyu kesintilerinin önüne geçen Nevşehir Belediyesi mahallelerde ayrıca ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturuyor. Şehri baştan sona Avrupa standartlarında modern bir altyapıya kavuşturmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, yağmur suyu hattı oluşturduğu bölgelerde sağanak yağışlardaki olası su baskını risklerini de ortadan kaldırıyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri son olarak Vefa Küçük Caddesi’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ni de ekledi. Caddede özellikle sağanak yağışlarda biriken su birikintilerini önlemek için dev borularla yağmur suyu hattı imalatını gerçekleştiren ekipler daha sonra burada sıcak asfalt serimi yapacak.
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