Mahalle buluşmaları devam ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bizim için Nevşehir’in hiçbir noktasının, hiçbir mahallesinin birbirinden farkı yok. Halkımıza hizmet için tüm gayretimizle, samimiyetle çalışıyoruz. ” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi’nde bulunan Millet Kıraathanesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Furkan Feralan, Bekdik Mahallesi Muhtarı Kenan Başarır ve AK Parti Kadın Kolları yöneticilerinin de katıldığı buluşmada Başkan Savran, mahalle sakinlerine mahallelerinde yapılacak olan altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mahalle sakinlerinin sorularını da cevaplandıran Savran, “Şehrimizin her yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bizim için Nevşehir’in hiçbir noktasının, hiçbir mahallesinin birbirinden farkı yok. Her mahalle bizim mahallemiz, her yer bizim yerimiz. Ben Herikli Mahallesi’nde doğdum, 350 Evler Mahallesi’nde büyüdüm ve şimdi de Güzelyurt Mahallesi’nde oturuyorum. Güzelyurt Mahallesi ben doğduğumda, büyüdüğümde yoktu. Bazen tabii ki şehrin her noktasına aynı anda hizmet etmek mümkün olmuyor. Mesela bu yıl 30 tane park yapacağız. Bunların 15 tanesini yenileyeceğiz 15 tanesini ise sıfırdan yapacağız. Bu 30 park farklı mahallelere yayılmış durumda. Bunun içinde olmayan mahalleler olabilir. Onları da inşallah bir sonraki sene yapacağız. 30 yerine bu yıl 50 tane park yapma imkânımız yok. Bunu özellikle söylüyorum; benim için, belediyemiz için hiçbir mahallelerin birbirinden farkı yok. Hepsi bizim mahallemiz. Hepsi bu şehrin mahallesi ve bu şehirle birlikte güzelleşmesi gereken yerler” diye konuştu.