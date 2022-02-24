Kuruluşunun 30. yılında Eğitim-Bir-Sen’den Rektör Aktekin’e Ziyaret

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret ederek yürüttükleri sendika faaliyetler, üzerine bilgi veren Sendika Şube Başkanı Mustafa Çiftci, kuruluşunun 30. yılı anısına üzerinde ismi yazılı kalem hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çiftci’ye teşekkür eden Rektör Aktekin ise üniversite yönetimi olarak, üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personelin özlük haklarının yanı sıra istek ve taleplerinin belirlenen kanunlar çerçevesinde korunması ve karşılanmasına büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunun 30. yılını da kutlayan Rektör Aktekin daha sonra Başkan Çiftci ile bir süre görüştü.