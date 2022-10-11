KÜN’lü öğrencilere KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı

Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamalarının tanıtımı yapıldı.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik personeli tarafından Güvenli Trafik”, “Kadına şiddetle mücadele”, “Uyuşturucu maddeyle mücadele”, “Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlar” ve “Siber suçlarla mücadele” konularında durumsal farkındalıklarını arttırmak amacıyla KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamalarının tanıtımı yapılarak, öğrenciler bilgilendirildi.