banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'

KÜN’de ’Kapadokya ve Edebiyat Üzerine’ konulu söyleşi yapıldı

Kapadokya Üniversite’sinde (KÜN) Gürsel Korat’la ’Kapadokya ve Edebiyat Üzerine’ söyleşisi yapıldı

NEVŞEHİR 22.08.2022, 12:23
KÜN’de ’Kapadokya ve Edebiyat Üzerine’ konulu söyleşi yapıldı

Kapadokya Üniversite’sinde (KÜN) Gürsel Korat’la ’Kapadokya ve Edebiyat Üzerine’ söyleşisi yapıldı

Türk edebiyatının usta isimlerinden Gürsel Korat, Kapadokya Araştırma merkezimizin davetiyle, ’Kapadokya Dörtlüsü’ olarak bilinen roman serisinin geçtiği Kapadokya’nın ilham veren atmosferini solumak ve bu serinin son halkası üzerinde çalışmak için iki hafta süreyle Mustafapaşa’da çalışmalarına devam ediyor. Kapadokya Üniversitesi Medrese Binası Ek Bina Avlusu’nda açık hava etkinliği Gürsel Korat’la ’Kapadokya ve Edebiyat Üzerine’ söyleşisi yapıldı. Kapadokya Dörtlemesi’nin oluşum sürecinde üslup olarak etkilendiği yazarlardan bahseden Korat, Kapadokya bölgesi konuşma dilinin eserlerine anlatım zenginliği kattığı, Kapadokya’nın kültürel dokusunu en iyi şekilde yansıtabilmek için konuşma dilini eserlerinde özenle ele almak için gösterdiği çaba ve yöntemleri anlattı.

Bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu örnekleyen eserler hakkında da bilgi veren Korat, soru-cevap bölümünde Kapadokya Dörtlemesi başta olmak üzere Uyku Ülkesi romanı hakkında sorulan soruları cevaplandırdı ve yazarlık anlayışı hakkında bilgi verdi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu