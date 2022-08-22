KÜN’de ’Kapadokya ve Edebiyat Üzerine’ konulu söyleşi yapıldı

Kapadokya Üniversite’sinde (KÜN) Gürsel Korat’la ’Kapadokya ve Edebiyat Üzerine’ söyleşisi yapıldı

Türk edebiyatının usta isimlerinden Gürsel Korat, Kapadokya Araştırma merkezimizin davetiyle, ’Kapadokya Dörtlüsü’ olarak bilinen roman serisinin geçtiği Kapadokya’nın ilham veren atmosferini solumak ve bu serinin son halkası üzerinde çalışmak için iki hafta süreyle Mustafapaşa’da çalışmalarına devam ediyor. Kapadokya Üniversitesi Medrese Binası Ek Bina Avlusu’nda açık hava etkinliği Gürsel Korat’la ’Kapadokya ve Edebiyat Üzerine’ söyleşisi yapıldı. Kapadokya Dörtlemesi’nin oluşum sürecinde üslup olarak etkilendiği yazarlardan bahseden Korat, Kapadokya bölgesi konuşma dilinin eserlerine anlatım zenginliği kattığı, Kapadokya’nın kültürel dokusunu en iyi şekilde yansıtabilmek için konuşma dilini eserlerinde özenle ele almak için gösterdiği çaba ve yöntemleri anlattı.

Bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu örnekleyen eserler hakkında da bilgi veren Korat, soru-cevap bölümünde Kapadokya Dörtlemesi başta olmak üzere Uyku Ülkesi romanı hakkında sorulan soruları cevaplandırdı ve yazarlık anlayışı hakkında bilgi verdi.