KÜN’de Erasmus günleri kutlandı

Kapadokya Üniversitesi’nde “Erasmus Days” programı 13-15 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erasmus programından yararlanmak ve bunun yanı sıra programa katılımın gerekliliğinin sağlanması için faydalanılması gereken bilgilerin verildiği ‘Öğrenci Gözünden Erasmus Programı’ etkinliğinde öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Erasmus programıyla ilgili bilgiler verilirken programdan daha önce yararlanmış olan öğrenciler deneyimlerini paylaştı. Erasmus programına katılan öğrenciler ve katılımcılar arasında öğrencilerin yurt dışındaki yaşamları, edindikleri tecrübeleriyle ilgili çark oyunu düzenlendi.

Program, Sinasos Tiyatro Topluluğu’nun interaktif doğaçlama gösterisiyle sona erdi.